Konak Belediyesinden pandemi kararları

Konak Belediyesi, İç İşleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda pazaryerlerinde alışverişe gelenlerden HES kodu sorgulama, belediyenin çalışma saatlerinin 10.00-16.00 saatleri arasında olmasına ve zabıta denetimlerinin daha etkin yapılmasına karar verdi. Konak Belediyesi, hızla artış gösteren Covid-19 pandemisinin ardından İç İşleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda bir dizi karar aldı. Konak Belediye Başkan Abdül Batur başkanlığında bir araya gelen, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin yer aldığı toplantıda, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yapılması gerekenleri kararlaştırdı. Buna göre cumartesi ve pazar günleri kurulan pazarların hafta içinde kurulacak. Yine pazarlarda pazarcılar için tek-çift uygulamasına geçilecek. Ayrıca alışverişe gelenlerden de HES kodu sorgulaması yapılacak. Pazar yerlerine, alışveriş için belli sayıda insan alınacak. Daha önce haftalık çalışma modeline geçen Konak Belediyesinde genelge doğrultusunda mesai saatleri de değişti. Belediye çalışanları saat 10.00 da işbaşı yapacak mesai ise saat 16.00 da sona erecek.

Denetimler artacak

Belediyenin aldığı karara göre zabıta müdürlüğü ise daha etkin bir denetim gerçekleştirecek. Genelge doğrultusunda kapanan işyerlerinin faaliyette olup olmadıkları sık sık denetlenecek. Yine hafta içinde 20.00’den sonra açık işyeri kalmaması için sürekli denetim yapacak. Sokağa çıkma yasağında da emniyet güçleriyle birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirecek. Yine veterinerlik müdürlüğü sokağa çıkma yasağı uygulanacak cumartesi ve pazar günleri sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda çalışmalar yürütecek. Öte yandan Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen evde bakım hizmeti ve ambulans nakil işlemleri de ikinci bir karar kadar durduruldu.

Pazar günleri değişti

Konak sınırları içinde cumartesi ve pazar günleri açılan pazarlar ise hafta içine alındı. Buna göre, cumartesi günü kurulan Levent ve Millet pazarları salı günü kurulacak. Yine pazar günü kurulan Alsancak, Yenişehir ve Eşrefpaşa pazarları ise pazartesi günü hizmet verecek.

Batur’dan uyarı

İzmir’de salgındaki yükselen artışa dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Hemşehrilerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallına yüksek hassasiyetle uymalarını rica ediyorum. Salgını durdurmak bizlerin dikkat etmesine bağlı. Daha kötü olmamak için dikkati elden bırakmayalım. Sağlık çalışanlarımızın da insan olduklarını unutmayalım. Hasta olmamak için ne gerekiyorsa yaparsak sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmış oluruz. Lütfen dikkat" diye konuştu. Öte yandan Konak Belediyesi ülke ve İzmir genelinde Covid-19 pandemisinde vaka artışlarının ardından geçtiğimiz günlerde bir dizi karar almış, anaokullarını, restoranlarını, müze ve spor tesislerini kapatıp tüm kurs faaliyetlerini durdurmuştu.

