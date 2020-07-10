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Konak’ta can dostlar için ortak çalışma

İZMİR HABERLERİ  | 10.07.2020 09:55 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Konaklı hayvansever gönüllüler, can dostlar için el ele verdi.

Konak Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Konaklı hayvansever gönüllüler, can dostlar için el ele verdi. Konak Belediyesinin, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları HAYTAP ve gönüllüler ile oluşturulan dayanışma zemininde gerçekleşecek.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder ve federasyon üyelerini konuk etti. Duyarlılıkları ile öne çıkan sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Batur, HAYTAP ile geçmişten bu yana sokaktaki sevimli dostlar için oluşturdukları işbirliğini geliştirerek çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Bu hayatı, doğayı, kentimizi sokakta yaşayan sevimli dostlarımızla paylaştığımızı biliyor ve onları önemsiyoruz. Veteriner işleri müdürlüğümüzün çalışmaları her geçen gün daha da iyileşiyor ve kapsamı genişliyor. Emekleri, gösterdikleri özveri ve duyarlılıkları ile HAYTAP ve hayvansever gönüllülerimizi de mesai arkadaşlarımız gibi görüyoruz. Bundan sonra da her zemindeki ortak çalışmalarımızı artıracağız.”

Can dostlara can suyu
Konak’ta sokak hayvanlarının beslenme noktaları, yaşam alanları ve sağlık takipleri hakkında görüşlerin dile geldiği görüşmede, sevimli dostlara özel çalışmaların da temelleri atıldı. Özellikle yazın en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı günlerde, sokaktaki canların susuz kalmaması için çalışmaların yoğunlaşacağının sinyalini veren Başkan Batur, “Parklarımızda ve belediye binalarımızın önünde yer alan su kaplarımız her zaman taze su ile dolu. Sevimli dostlarımızın bu sıcak günleri atlatmasında şehrimizdeki gönüllülerin desteği çok önemli. Kapımızın önüne bir kap su koyarak, sokaktaki sevimli dostlarımızın su ihtiyacını gidermesini sağlayabiliriz” dedi.

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