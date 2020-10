Konak’ta kadınlar için e-okul dönemi

Batur: "Bu örnek bir çalışma"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, dijital çağda pandemi döneminin yaşandığına dikkat çekerek, bu süreçte online eğitimlerin öneminin arttığını ifade etti. Projenin “Konak Kadınla Güçlü” temasına işaret eden Başkan Batur, “Gerçekten de kadınlarımızla güçlü olmaya çalışan bir belediyecilik anlayışımız var. Bu örnek bir çalışma. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Birliğimize, yapacakları her projede yanlarında olacağımızı söylemiştik. Hâlâ aynı noktadayız; her zaman yan yana çalışmaktan onur duyarız” diye konuştu.

Kadınların iş hayatına girmesi için girişimcilik ruhlarının gelişmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Batur, Konak Belediyesinin ‘kadın dostu belediye’ olmaya devam edeceğini de vurguladı. Batur, kadın kooperatifinin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini de belirterek, “Kooperatifimiz kurulduğunda, özellikle semt merkezlerimizde üretilen objelerin değerlendirilmesi ve ev ekonomisine katkı verir hale getirilmesine yönelik güzel çalışmalarımız olacak. Midye üreten kadınlarımız için de çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Küresel Belediye Başkanları Parlamentosunun şiddetin yarı yarıya azaltılması amacıyla başlattığı projesine, Türkiye’den kabul alan iki belediyeden birinin Konak Belediyesi olduğunu anımsatan Batur, “Konak’ta her türlü şiddeti sona erdirmek için kararlıyız. Bunun için her türlü çabayı gösterecek, örnek bir belediye olmaya çalışacağız” dedi.