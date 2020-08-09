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Konak’ta toplu sözleşme sevinci

İZMİR HABERLERİ  | 09.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında işçi maaşlarına yüzde 14 zam yapılmasının kararlaştırıldığı toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı.

Konak Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında işçi maaşlarına yüzde 14 zam yapılmasının kararlaştırıldığı toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı. Sözleşmeyi halayla kutlayan belediye işçileri sosyal mesafeyi ayarlamak için sopalarla halay çekti.
Konak Belediyesi ile Belediye-İş arasında yapılan toplu iş sözleşmesine imzalar düzenlenen törenle atıldı. Konak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde gerçekleşen törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Tüm Yerel-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Özkeskin, Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Özgür Işık, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları ve işçiler katıldı. Bayram havasında geçen törende yüzde 14’lük maaş zammına imza atıldı.

“Her zaman omuz omuza çalıştık”
Geçmişten bu yana her zaman emeğe değer verdiklerini ve belediye işçileriyle omuz omuza olduklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplu sözleşmenin belediyeye ve tüm işçilere hayırlı olması dileğinde bulundu. Belediye işçilerine, “Birlikte Konak diyerek yola çıkık. Bu birlikteliğin en önemli parçalarından biri sizlersiniz” sözleri ile seslenen Başkan Batur, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Toplu sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum. Narlıdere Belediyesinde de şimdi Konak’ta olduğu gibi Belediye-İş Sendikası ile beraber çalıştık. O zaman da toplu sözleşmelerimizi hep bayram gibi yaşadık. Her zaman omuz omuza çalıştık. Belediye başkanı, emekçi arkadaşlarını yanına almak mecburiyetindedir. Ben hep bu anlayışla çalıştım ve bu anlayışla çalışmaya devam edeceğim.”

“Konak, 30 ilçe arasında tek”
Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan da Konak Belediyesinin çalışanlarına verdiği önem ile 30 ilçe arasında parladığını ifade ederek, “Biz, emekten yana olduğu için, emeğe saygı duyduğu için, ‘alın teri kutsaldır’ dediği için her zaman başkanımızın yanında olacağız. Konak Belediyesi çalışanlarının maaşını günü gününe ödüyor, sosyal hakkını veriyor. 30 ilçenin içerisinde gözle görülen tek belediye Konak Belediyesi. Toplu sözleşmemizin tüm işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sosyal mesafeli halay
Pandemi önlemleri nedeniyle sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarının dikkate alındığı törende, gelenek olduğu üzere belediye işçileri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve sendika temsilcileri ile birlikte halay çekti. Sosyal mesafe kurallarına uyulması adına halayda mesafeyi ayarlamak için sopalar kullanıldı.

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