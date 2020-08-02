Konak’ta üniversite adaylarına ücretsiz hizmet

Konak Belediyesi, üniversite sınava giren gençleri bu yıl da tercih uzmanlarıyla buluşturacak. 6-13 Ağustos tarihleri arasında verilecek danışmanlık hizmeti ücretsiz olacak.

Konak Belediyesi, Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS) ardından tercih heyecanı yaşayan gençleri, bu kritik süreçte yine yalnız bırakmıyor. Çok önemli bir maratonu geride bırakan gençleri, tercihlerine yol gösterecek uzmanlarla her yıl buluşturan Konak Belediyesi, aynı hizmeti bu sene de sunuyor.

Ücret alınmayacak

Gençler, 6-13 Ağustos tarihleri arasında, Konak Belediyesinin Alsancak’ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezine giderek tercih uzmanlarının verdiği danışmanlık ve rehberlik hizmetinden faydalanabilecek. “İzmirli Gençler Üniversiteli Oluyor” sloganıyla duyurulan danışmanlık hizmeti, hafta sonu da dahil 10.00-18.00 saatleri arasında verilecek ve hiçbir ücret alınmayacak.

“Gençlerimizin yanındayız”

Gençlerin yapacakları tercihlerle geleceklerini şekillendireceğine işaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Biz her zaman onların yanındayız. En doğru, en sağlıklı tercihi yapabilmeleri adına destek sunacağız. Hayatlarındaki bu önemli dönüm noktasında gençlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.



