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Konak’ta yeni normalleşmeyle ilk nikahlar kıyıldı

İZMİR HABERLERİ  | 17.06.2020 14:22 | Son Güncelleme

Kontrollü normalleşme sürecinde nikah salonlarının tekrar açılmasıyla, İzmir’in Konak ilçesinde ilk nikahlar kıyıldı.

Kontrollü normalleşme sürecinde nikah salonlarının tekrar açılmasıyla, İzmir’in Konak ilçesinde ilk nikahlar kıyıldı. Konak Belediyesi, nikah salonlarında korona virüsü önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.
Korona virüsü salgını nedeniyle ekonomik ve sosyal hayatın durma noktasına geldiği günlerde, nikah törenleri geçici olarak iptal edilmiş ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Kontrollü normalleşme sürecinde, nikah salonlarının tekrar açılmasıyla birlikte çiftlerin nikahları da kıyılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığının nikah törenlerinde uygulanan esaslar hakkında gönderdiği genelge doğrultusunda Konak Belediyesi, nikah salonlarında korona virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

Toplu resim ve takı merasimi yok
Nikah salonlarına konuklar, sosyal mesafeye uygun olarak alınırken, salon girişinde yer alan dezenfeksiyon noktasında her konuğun ellerini tek tek dezenfekte etmesi sağlanıyor. Salona girişte gelin ve damat başta olmak üzere tüm konukların ateş ölçümleri yapılıyor ve maskeli olarak salona kabul ediliyor. Salona kabul edilecek konuk sayısı ise sosyal mesafeyi koruma kuralları çerçevesinde salon kapasitesine uygun olarak belirleniyor. Genelgeye uygun olarak nikah töreni ayakta gerçekleştiriliyor. Virüsle mücadelede en önemli noktaların başında gelen elle temasın önüne geçmek adına da toplu fotoğraf çekimi ve takı töreninin yapılmasına izin verilmiyor. Takı takmak isteyen konuklar için salonda takı kutusu bulunduruluyor.
Yaşanılan korona virüsü salgını sürecinde nikâhlarını defalarca ertelemek zorunda kalan çiftler, “Hayallerimizdeki gibi olmadı; ama her şeyin başı sağlık, önemli olan sevdiklerimizle birlikte sağlık bir yaşam sürmek” diye konuştu.

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