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UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali’nde Olympiakos, Fiorentina’yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.05.2024 00:41
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Konferans Ligi’nde finale çıkan Olympiakos ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Kupayı alıp sezonu mutlu bitirmek isteyen iki ekip kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. Fazla pozisyonun yaşanmadığı maç uzatmalara gitti. Uzatmaların 116. dakikasında Olympiakos Ayoub El Kaabi golü buldu ve maçı 1-0 kazanarak kupaya ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali’nde Olympiakos, Fiorentina’yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina, Atina'da karşı karşıya geldi. Liginde şampiyonluğa ulaşamayan iki ekip, Avrupa'da kupa alıp sezonu mutlu bitirmek istiyordu. Uzatmalara giden maçı son anlarda golü bulan Olympiakos kazandı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

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İki takımında maç sonuna kadar kontrolü elden bırakmadığı kısır bir müsabaka yaşandı. 90 dakikanın 0-0 bittiği maçta uzatmalar oynandı. Uzatmaların son anlarında Olympiakos Ayoub El Kaabi ile bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

KUPA YUNANİSTAN'A GİTTİ

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Uzatma dakikalarında Fiorentina'yı mağlup eden Olympiakos kupayı Yunanistan'a götürdü.

2 YILDIR KAYBEDİYORLAR

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Fiorentina üst üste 2 sezon Konferans Ligi finalini kaybetti.

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olympiakos uefa konferans ligi
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