UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali’nde Olympiakos, Fiorentina’yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina, Atina'da karşı karşıya geldi. Liginde şampiyonluğa ulaşamayan iki ekip, Avrupa'da kupa alıp sezonu mutlu bitirmek istiyordu. Uzatmalara giden maçı son anlarda golü bulan Olympiakos kazandı.
İki takımında maç sonuna kadar kontrolü elden bırakmadığı kısır bir müsabaka yaşandı. 90 dakikanın 0-0 bittiği maçta uzatmalar oynandı. Uzatmaların son anlarında Olympiakos Ayoub El Kaabi ile bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.
Uzatma dakikalarında Fiorentina'yı mağlup eden Olympiakos kupayı Yunanistan'a götürdü.
Fiorentina üst üste 2 sezon Konferans Ligi finalini kaybetti.