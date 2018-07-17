Konser sonrası aşk

Binlerce kişiye müzik ziyafeti çeken şarkıcı, etkinlik sonrası otelde, yorgunluk attı.

Andaç’ı öpücüklere boğan Aydilge, “Aşk-meşk çok güzel ama ne kadar aşık olursanız olun, kendinizden asla ödün vermeyin” diyerek, tavsiyede bulundu.

