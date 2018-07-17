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Konser sonrası aşk

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 02:10 | Son Güncelleme

Aydilge, keman virtüözü Utku Barış Andaç’la evliliklerinin ardından, ilk konserini Kuşadası Gençlik Festivali’nde verdi.

Konser sonrası aşk

Binlerce kişiye müzik ziyafeti çeken şarkıcı, etkinlik sonrası otelde, yorgunluk attı.

Andaç’ı öpücüklere boğan Aydilge, “Aşk-meşk çok güzel ama ne kadar aşık olursanız olun, kendinizden asla ödün vermeyin” diyerek, tavsiyede bulundu.

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