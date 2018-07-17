Konser sonrası aşk

Binlerce ki\u015fiye m\u00fczik ziyafeti \u00e7eken \u015fark\u0131c\u0131, etkinlik sonras\u0131 otelde, yorgunluk att\u0131. \nAnda\u00e7\u2019\u0131 \u00f6p\u00fcc\u00fcklere bo\u011fan Aydilge, \u201cA\u015fk-me\u015fk \u00e7ok g\u00fczel ama ne kadar a\u015f\u0131k olursan\u0131z olun, kendinizden asla \u00f6d\u00fcn vermeyin\u201d diyerek, tavsiyede bulundu.PARTNERKimse bunu bilmiyor! \u0130\u015fte korunmas\u0131z cinsel ili\u015fkinin yan etkisi...\u0130rem Derici 'Kekremsi ger\u00e7ekler ac\u0131t\u0131yor'Murat Boz \u00e7ocukluk foto\u011fraf\u0131n\u0131 duygusal bir notla payla\u015ft\u0131
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