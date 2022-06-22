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Konserde büyük panik! Hayranının saldırısına uğrayan Uzi konseri yarıda kesti

22.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki akşam sahneye çıkan rap sanatçısı Uzi, bir hayranının üzerine atlamasıyla yere kapaklandı. Güvenlik ekibinin yardımıyla yerden kaldırılan rapçi, "Bu görmek istediğimiz bir manzara değil" diyerek konserini bitirerek sahneyi terk etti.

Genç popçu Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddiasıyla ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Uzi, sahnede hiç beklemediği bir olay yaşadı. Konserinde sevilen şarkılarını okuyan rapçi, bir hayranının saldırısına uğradı.

KONSERİ YARIDA KESTİ

Kalabalık grup karşısında şarkılarını okuyan Uzi'ye sarılmak isteyen bir hayranı, güvenlik görevlilerini aşarak sahneye koştu. Hızla koşarak Uzi'ye sarılan hayran, şarkıcının düşmesine neden oldu. Vatandaş güvenlik güçleri tarafından tutulurken yerinden kalkan Uzi, sinirlerine hakim olamadı. Yaşananlardan dolayı rahatsız olan Uzi, "Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bu görmek istediğimiz bir manzara değil. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek konseri bitirdi.

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