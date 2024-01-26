Konteyner çarşıda esnafın faaliyeti sürüyor

‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 ay geçti. Depremlerin hemen ardından oluşturulan konteyner çarşıda ise esnaf faaliyetlerini sürdürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş’ta iş yerleri yıkılan esnaflar için oluşturulan konteyner çarşıdan biri de Diyarbakır Çarşısı oldu.

Ticari hayatın normalleşmesi adına atılan adımlar sonucu iş yeri yıkılan veya zarar gören esnaf konteyner çarşıda çalışmalarını yürütüyor.

Esnaf Mehmet Akgül, “Bizler 3-4 aydır burada faaliyet gösteriyoruz daha önceki iş yerimiz ağır hasar aldı ve sonradan yıkıldı. Konteyner çarşıdayız şimdilik çalışmalarımızı sürdürüyoruz çok şükür. Her bireyin şehrine sahip çıkması lazım ve alışverişlerimizi yerel esnaftan yapmasını bekliyoruz” dedi.

Esnaf Tuğba Kuzgun, “İş yerimiz Ebrar Sitesi’ndeydi şuanda konteyner çarşısında bulunuyoruz. Gözleme ve börek işi yapıyoruz. Gelmeyen esnaflarımızda var onlarında gelmesini ve buraların hareketlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

