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Konteyner ve çadır kentlerin yönetimi daha sürdürülebilir olacak

01.05.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki konteyner ve çadır kentlerdeki yaşamla ilgili iş ve işleyişleri daha sağlıklı ve etkin yürütmek amacıyla yeni yönetim ve işleyiş programı oluşturuldu.

Yeni planlama doğrultusunda konteyner ve çadır kentlerde görev alacak personellerle toplantıda bir araya gelen Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız, şehirde yaşamı normale döndürmek için birçok alanda çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Depremzedelerin, kalıcı konutlar bitene kadar yaşamlarını sürdürecekleri konteyner ve çadır kentlerin iş ve işleyişlerinde herhangi bir aksaklığa mahal bırakmamak istediklerini belirten Kaymakam Vekili Yıldız, “Elbistan’da birçok noktada tamamlanan konteyner kentlerimizde yaşam sürüyor. Yine farklı lokasyonlarda da afetzedelerimize ev sahipliği yapacak konteynerlerin kurulumu devam ediyor. Çadır kentlerde de vatandaşlarımızın günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla sağlık ocağı, ibadethane, kütüphane, çocuk oyun alanları, örgün eğitimi devam ettirebilecekleri kütüphane ve alanlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanları da oluşturulmuş vaziyette. Depremzede vatandaşlarımıza ev sahipliği yapan bu alanların iş ve işleyişlerinin daha profesyonel ve daha iyi sağlanabilmesi, bizler için çok önemli. Bugüne kadar konteyner ve çadır kentlerin idaresi, vatandaşların yerleştirilmesi, milli eğitim ve müftülükteki arkadaşların gayretiyle yürüyordu. Bu çalışmaları sürdürülebilir şekilde idare etmek için yeni bir sistem kurduk. Bu sistem, işlemeye başladı. Herhangi bir sorun yaşanmadan bu alanlarda yaşamı sürdürmek istiyoruz. Barınma ihtiyacını karşılayan Konteyner ve çadır kentlerin koordinasyonu kaymakamlığa bağlı olacak. Her bir konteyner ve çadır kentin yöneticisi ve bu yöneticilere bağlı koordinatörler görevlendirdik" dedi.

Elbistan’da hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıldığını vurgulayan Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız, “Sahada görev alan arkadaşlarımız sorumluluk bilinciyle hareket edecekler. Önemli olan şehrin ve vatandaşlarımızın huzuru. Karşılaşabileceğimiz sorunlara karşı hızlı çözüm üreterek kalıcı konutlarda yaşam başlayana kadar bu anlayışla çalışılacak. Hayatın normalleşmesi için devletimizin tüm imkanları ile sahadayız, sahada olacağız” ifadelerini kullandı.
Sorumlu mülki amirler, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, çadır ve konteyner kent yöneticileri ve koordinatörlerin katıldığı toplantı görevlilerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

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