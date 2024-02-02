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  4. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

İHA İHA
02.02.2024 07:53 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Tolga K. idaresindeki 07 ASU 555 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazada asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Tolga K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Kıvanç T., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

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