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Kontrolden çıkan panelvan minibüs devrildi: 2 yaralı

25.01.2021 19:57 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde virajda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan panelvan minibüs, yol kenarındaki ağaçları yerinden sökerek devrildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde virajda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan panelvan minibüs, yol kenarındaki ağaçları yerinden sökerek devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza 19.15 sıralarında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit istikametinde seyir halinde olan 34 BNZ 044 plakalı Renault marka panelvan minibüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki ağaçları yerinden sökerek, bir iş yerinin önünde yan yattı. Kazada araçta bulunan ve hafif yaralı olarak kurtulan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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