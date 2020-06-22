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Kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.06.2020 11:38 | Son Güncelleme

Denizli’de kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi, kaza da tır sürücüsü yaralanırken, tırda yüklü yüzlerce saman balyası ise çevreye savruldu.Olay, Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi’ne meydana geldi.

Denizli’de kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi, kaza da tır sürücüsü yaralanırken, tırda yüklü yüzlerce saman balyası ise çevreye savruldu.
Olay, Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi’ne meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Halil B.’nin kullandığı 63 ZC 48 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olayda yaralanan tır sürücüsü bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise trafikte aksama yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Sonrasında ise devrilen tır iş makinesi ve vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme çalışması devam ediyor.

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