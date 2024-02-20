Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, Gerede ilçesi D-100 karayolunda Çayören köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyreden Kemal G. idaresindeki 33 AJG 598 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, Çayören köyü mevkinde devrildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kemal G., ambulansla Gerede Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafiğe kısmen kapanan yolda trafik akışı, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

