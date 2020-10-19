Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde, kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesi Akören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametinden Karapınar yönüne gitmekte olan Uğur Ö. idaresindeki 42 ABU 259 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta sıkışan sürücü, olay yerinden geçen diğer sürücüler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



