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Kontrolden çıkan tır tarladaki evi çarptı

ÇORUM HABERLERİ  | 09.07.2020 08:26 | Son Güncelleme

Çorum’da gümrük mallarının yüklü olduğu tır, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Çorum’da gümrük mallarının yüklü olduğu tır, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Tırın çarptığı tarla içerisindeki ev yıkıldı.
Kaza, Çorum-Samsun karayolu 19. Kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem K. idaresindeki gümrük malı yüklü 31 ADP 87 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eskice Köy yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Tarlada bulunan evi de yıkan tırın sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tır çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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