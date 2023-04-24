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Kontrolden çıkan tır yan yattı

24.04.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan tır yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kontrolden çıkan tır yan yattı

Kaza esnasında hem trafik ışıklarında, hem de karayolunda başka bir aracın olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, saat 13.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağı ile Alparslan Türkeş kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye gör İzmir’den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Hakan Göker idaresindeki 45 AIN 199 plakalı tır, Kavacık rampasında indiği esnada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağındaki trafik ışıklarını geçtikten sonra yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Alparslan Türkeş kavşağına gelmeden durabilen tır, yol kenarındaki bariyerleri de yerinden söktü. Kaza anında hem trafik ışıklarında, hem de karayolunda başka bir aracın olmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Öte yandan, yan yatan tırdan akan mazot sebebiyle başka bir kaza yaşanmaması için emniyet güçlerinde İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Karayolunda trafik akışı, alternatif bir yoldan trafik ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

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