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Kontrollü normalleşme sürecinde ’Duygu çalışmaları’ terapisi

MERSİN HABERLERİ  | 28.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevinde, ’Duygu Çalışmaları’ projesine başladı.Çocukların, duygularını daha rahat ifade edebilmeleri ve diğer bireylerin hisleriyle ilgili yorum yapabilmeleri için çalışmalara başlayan Erdemli Belediyesi, özellikle pandemi döneminde yaşanan süreçle ilgili Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine destek hizmeti sunuyor.

Erdemli Belediyesi, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevinde, ’Duygu Çalışmaları’ projesine başladı.
Çocukların, duygularını daha rahat ifade edebilmeleri ve diğer bireylerin hisleriyle ilgili yorum yapabilmeleri için çalışmalara başlayan Erdemli Belediyesi, özellikle pandemi döneminde yaşanan süreçle ilgili Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine destek hizmeti sunuyor. Uzman psikologlar eşliğinde, çocukların duygusal anlamda körelmelerini önlemek ve yaşanılan süreçte hissedilen bütün duyguları doğru anlamlandırabilmelerini sağlamak adına, ’Duygu çalışmaları’ ile hizmet veren belediye, sosyal belediyecilik anlayışında bilimsel verilerle ilerleyerek, çocukların gelecekleri için hizmet üretiyor.
Duygu terapisinin çocuklar üzerindeki önemine dikkat çeken Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Çocuk Gelişimi Uzmanı Meryem Anlaş, “Duygu dağarcığının geliştirilmesine yönelik çalışmalarla, çocuklarımızın sosyal gelişimine katkı sunarak, gelecek hayatlarında sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlıyoruz” dedi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise projenin, toplumu oluşturan en küçük fertler olan çocukların sağlıklı iletişim becerilerini geliştirmek için başlatıldığını vurgulayarak, "Bu yüzden, sağlıklı aile ilişkileri ve gelecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Kadın Danışma Merkezimiz psikologları, çocuklarımıza yönelik çalışma başlattı. İlk olarak Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerimizle başladığımız çalışmaları ilçe genelinde uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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