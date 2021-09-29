Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner'in gözyaşı dökmek için kendini zorlaması sosyal medyada olay oldu

Ece Üner'in sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programında ilginç bir an yaşandı.

KONUĞU HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Programa katılan Zeynep isimli bir konuk, 4 çocuğu ile kapının önüne konulduğunu iddia ederek başından geçenleri ağlayarak anlattı. Kadın, "Ben 24 saat uyumamışım 2 tane çocuğun 1 tanesini eline almıyor. Kafasını çekmiş güzel etmiş, her şey ona güzel geliyor. Ama bana gelmiyor. Artık yıpranıyorum. Bir tek 4 çocuğu çekmiyorum. Senin aileni de çekiyorum, işini de çekiyorum, hesabını da tutuyorum. Her şekilde Zeynep Zeynep. Bir tane şarjı alıp doldurmuyor. Zeynep şarja tak, hesabını yap. Yoruldum, usandım, bezdim, tiksindim. Nasıl seveyim seni? Bana o kadar şeyler yapmışsın. Ben yine çalışırım yine kazanırım, yaparım. Bana diyor ki senden elimi çekersem bir hiçsin. Kim hiç? Sen bana ne yaptın ki ya? Benim gücümle kendi gücüne güç kattın." ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI AKITAMADI

Kadının anlattıkları karşısında Ece Üner'in yüzündeki ifade ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Üner, bir süre ağlayacak gibi olsa da gözyaşını tüm çabasına rağmen akıtamadı.

Üner'in ağlamak için kendini zorlaması, sosyal medyada ti'ye alındı.

