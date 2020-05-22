Konuk: “Biz bayramları hoşgörüyle bezer, huzur iklimi ile taçlandırırız”

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bayramları birlik ve bütünlüğü kuvvetlendirecek özel günler olarak kabul ettiklerini belirterek, "Biz bayramlarda sevgimiz gibi eldekini de paylaşır, milletçe dayanışma ve yardımlaşmanın manevi hazzını tadarız. Biz, bizim manevi coğrafyamızda her sene her iki bayramda da taze bir başlangıç yapar, hoşgörü ve karşılıklı muhabbet iklimini doyasıya teneffüs ederiz" dedi.

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Konuk mesajında, "İftar sofralarında buluşamadığımız, iftar sonrası sohbetlerinin tadını çıkaramadığımız bu seneki Ramazan Ayının ardından hepimizin sıhhati ve sağlığını tehdit eden salgın belasından bir an önce kurtulmak için bu Bayramı da önceki yıllardaki her bayramdan farklı idrak edeceğiz. Bayram ziyaretlerimiz sıhhatli günlerdekinde daha sıkı kucaklaşmak için bu sene ertelenecek, sokaklar çocuklarımızın bayramlara özgü neşesiyle rengarenk olmayacak bu sene. Kapıların zilleri çalınmayacak, bayram bu sene yüz yüze buluşmalara, hasret gidermeye vesile olamayacak. Bu Bayramda, tıpkı Ramazan Ayındaki gibi bir önceki ve daha önceki rahmet aylarının hayatımıza kattığı değerlerin kıymetini mahrumiyetin verdiği eksiklikle daha iyi kavrayacağız. İftar sofralarında buluşmak gibi Bayram vesilesiyle kucaklaşabilmenin, bayram vesilesiyle hatırlayıp hatırlanmanın, mesafelerin ayırdığı uzaklardaki eş dost akrabanın bedenlerinin buluşmasının gönüller arasındaki bağı da kuvvetlendirdiğinin kıymetini bu sene bunlardan mahrum bir bayram idrak ederek anlayacağız. Bu sene Ramazan Bayramını bedenler ayrı kutlayacağız. Ancak bu durum Bayramı gönül birliği ile gönüllerin mesafeleri aşarak daha sıkı sarılarak kutlamasına mani değildir. Bu sene elimiz kapının ziline uzanamasa da iyi dileklerimizi, güzellik temennilerimizi, dualarımızı, sevincimizi, heyecanımızı, coşkumuzu, ikramlarımızı birbirimize ulaştıracak, birbirimizle buluşturacak teknolojik imkanlar mevcuttur” şeklinde konuştu.

"Bayramlar, birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendiren özel günlerdir"

Başkan Konuk, mesajının devamında, “Biz bu sene Ramazan Bayramında salgına rağmen Bayramı coşkusundan, sevincinden, Bayramlara özgü yardımlaşma ve dayanışma ruhundan taviz vermeden idrak etmenin yolunu, yöntemini de bulacağız. Bu Ramazanda kalabalık iftar sofralarında buluşmaya imkanımız olmamasına rağmen milletimiz Ramazanın rahmet ve bereketini paylaşmanın yol ve yöntemini nasıl bulduysa, Bayram coşkusunu, sevincini çevresinden başlayarak her haneye her eve ulaştırmanın yol ve yöntemini de bulacaktır. Çünkü biz dini bayramlarımızı sıradan bir kutlamanın, sevinç, neşe ve coşkudan ibaret zaman anlayışının dar kalıplarına sığdırmıyoruz, sığdıramayız. Biz bayramları, hoşgörüyle bezer, huzur iklimi ile taçlandırırız. Biz bayramları birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendirecek özel günler olarak kabul ederiz. Biz bayramlarda sevgimiz gibi eldekini de paylaşır, milletçe dayanışma ve yardımlaşmanın manevi hazzını tadarız. Biz, bizim manevi coğrafyamızda her sene her iki bayramda da taze bir başlangıç yapar, hoşgörü ve karşılıklı muhabbet iklimini doyasıya teneffüs ederiz. Biz bayramlarda kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına yurdun dört bir yanında aynı duygu bütünlüğünde buluşur, aynı manevi havayı teneffüs eder, sevinç, coşku, heyecan kadar varsa sevincimizi gölgeleyen burukluklar onları da paylaşır, sevinç ve kederde ortaklık ederiz. Bizim için bayramların manevi ihtivası, yüklendiği değerler manzumesi maddi ve fiziki ihtivasından daha mühimdir. Bizim için birbirimizi görmekten çok, gönüllerin kucaklaşması önemlidir bayramlarda. Biz bu bayramda mekan ve mesafe engeli tanımayan gönüllerimizle daha sıkı sarılacağız birbirimize. Eş dost, akraba, komşu gönül sıcaklığı, yürek bağı ile aynı mekanda değilse bile aynı iklimde buluşacağız bu bayramda” ifadelerini kullandı.