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Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor

20.09.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde konut imarlı yeni arsaların üretilememesi, kentsel dönüşüm çalışmalarının istenen hızda ilerlememesi, inşaat maliyetlerinin artması ve uygun faizli kredilerin yok denecek kadar az olmasının konut alımını giderek zorlaştırdığını belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri, çözümün yine krediye ulaşımın kolaylaşmasından geçtiğini söyledi.

Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor

Gayrimenkul sektöründeki gelişmeler hız kesmeden sürüyor. Her geçen gün sektörü etkileyen hadiselere bir yenisi ekleniyor. Bunların başında Türkiye genelinde konut imarlı yeni arsaların üretilememesi, kentsel dönüşüm çalışmalarının istenen hızda ilerleyememesi, inşaat maliyetlerinin artması, uygun faizli kredilerin yok denecek kadar az olması geliyor.

Son 5 yılın en düşük 8 aylık konut satışlarının yaşandığı bir atmosferde sektör temsilcileriyse çözümü konut kredisine ulaşımda yaşanan zorluğun ortadan kalkmasında buluyor. Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Broker’ı Özkan Aydemir, yeni veya ikinci el konut almak isteyenlerin, uzun vadeli ve uygun faizli krediyi bulmakta zorlandığı için taleplerde ciddi bir düşüşün söz konusu olduğunu dile getirdi.
Sektörün hareketlenmesi için uygun faizli kredi imkanı sunulması gerektiğine işaret eden Özkan Aydemir, KDV oranlarında da düzenlemeye gidilmesi önerisinde bulundu. Piyasadaki arz talep dengesinin yeniden kurulması için kredi konusunun çözülmesinin önemine değinen Aydemir, konut kredilerindeki faizin düşürülmesi ve ev almak isteyenlerin bu kredilere ulaşması şu anki sektörün canlanması için hayati önemde olduğunu yineledi.

Uzun bir süre gayrimenkul sektörü piyasasının belirleyicisinin satıcı olduğunu, artık bu durumun alıcı lehine değiştiğini belirten Aydemir, “İnşaat firmalarının takas yöntemini devreye aldığını biliyoruz. Ya da kendi finansman yöntemlerini oluşturdular. Bu giderek artıyor. Müteahhit firmalar çareyi burada arıyorlar. Hal böyleyken satıcının rolleri dağıttığı bir gayrimenkul piyasasından alıcının karar verici mekanizmanın başına geçtiği bir piyasaya doğru evrildik” diye konuştu.

YÜZDE 15,5’LİK DÜŞÜŞ

Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Broker’ı Özkan Aydemir, Türkiye genelinde Ocak-Ağustos döneminde konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleştiğini söyledi. Arsa ve arazi satışlarında hareketin her geçen gün arttığına vurgu yapan Aydemir, “Belirsizliğin olduğu dönemlerde alıcılar konuttan ziyade arsa ve arazi yatırımına ağırlık veriyor. Bu dönemde yaşadığımız da tam olarak bu aslında. Arsa ve arazi için yapılan görüşmeler, konut için yapılan görüşmelerden çok fazla. Vatandaşlar artık parasını bir apartman dairesine gömmek istemiyor. Daha özgür olabilecekleri alanları tercih ediyorlar ve bunun neticesinde talep ve işlem sayısı her geçen gün artıyor” dedi.
TÜİK’in açıkladığı istatistiklerde Bursa’ya dair yer alan bilgileri de paylaşan Özkan Aydemir, Haziran ayında 3 bin bandına düşen konut satışlarının Ağustos ayıyla birlikte satışların 4 bin 771 adede yükseldiğine dikkat çekti. Aydemir, son açıklanan verilere göre konut satışlarında Bursa’da hem geçen aya göre hem de geçen yılın aynı ayına göre bir artış olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
konut satış
Diğer ECZANELER
Diğer ATM’LER

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