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Konvoy yapıp altgeçidi trafiğe kapatıp oyun oynadılar

28.08.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te, 3 şeritli yolu kapatarak ilerleyen ve aralarında okul servislerinin de bulunduğu düğün konvoyundaki araçlarından inen bir grup altgeçidi trafiği kapatarak müzik eşliğinde oyun oynadı.

Konvoy yapıp altgeçidi trafiğe kapatıp oyun oynadılar

O anlar cep telefonu ve araç kamerasına yansıdı.
Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde servis minibüslerinin de olduğu düğün konvoyundaki araçların sürücüleri 3 şeridi kullanarak trafiği yavaşlattı. Arkalarından gelen araçların geçmesine kilometrelerce engel olan konvoy, altgeçitte durarak trafiği kapattı. Burada araçlarından inen bir grup müzik eşliğinde oyun oynadı. 2 kişinin belindeki tabancalar ise dikkat çekti. Bir süre devem eden eğlence sırasında uzun araç kuyruğu oluştu. Trafiktekiler korna çalarak tepki gösterirken, o anlar ise bir sürücünün araç kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

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