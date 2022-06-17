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Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da karne sevinci

17.06.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da karne sevinci

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler karnelerini düzenlenen törenlerle aldı.

Konya'da 471 bin 20 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Mehmet Şükriye Sert İlkokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

Protokol üyeleri öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini verdi.

- Karaman

Karaman'da, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 48 bin 127 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Mehmet Çavaş İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, Vali Tuncay Akkoyun, birinci sınıf öğrencilerine karnelerini verdi.

Öğrencilere bilgisayar ve televizyondan uzak durarak kitap okumaları ve dışarda oyun oynamaları tavsiyesinde bulunan Akkoyun, "Annenize, babalarınıza yardım edeceksiniz. Evde oturup sürekli bilgisayar, televizyon başında oturmak yok." dedi.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Aksaray

Aksaray Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Hasandağı Ortaokulunda düzenlenen törende çocuklara karnelerini dağıttı.

Kartal, öğrencilere bol bol eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı da ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kentte 92 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 147 bin öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulunda karne dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, "Yaz tatiline giriyor öğrencilerimiz. Bol bol eğlensin, dinlensin ve kitap okumayı da ihmal etmesinler. İki aylık bir tatilin ardından eylülde yeniden buluşacağız. Öğrencilerimizi oluşturduğumuz yaz okullarına da davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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