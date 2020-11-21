Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00'de uygulanmaya başlandı.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Bu kentlerde alışveriş merkezleri, market, berber ve kuaförler ile güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. Lokanta, restoran gibi yiyecek tüketiminin yoğun olduğu alanlar da sadece telefonla veya online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermeye başladı.

- Konya

Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 20.00 itibarıyla insanlar evlerine çekildi.

Yeni kısıtlamaların ardından, kentte yoğunluk yaşanan Zafer, Mesaj Caddesi ve Kule civarında hayat adeta durdu.

Şehrin simge mekanı Mevlana Müzesi'nin bulunduğu Mevlana Meydanı sessizliğe büründü.

- Aksaray

Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.