Konya Bilim Festivali'nde Narkotır ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ilgi gördü

Konya Emniyet Müdürlüğü'nün bilinçlendirme faaliyetlerinde kullandığı "Narkotır" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı", Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen 8. Konya Bilim Festivali'nde yoğun ilgi gördü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin Narkotır'ını ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı'nı, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen binlerce ziyaretçi gezdi.

Yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği Narkotır'da, uyuşturucu madde kullananların yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimler, maruz kaldığı olumsuzluklar ve uyuşturucunun zararları görsel materyallerle anlatıldı.

Emniyet kemeri simülasyon aracıyla da kaza esnasında kemeri takılı olan ve olmayanların yaşadıkları, hareketli bir platformla gösterildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, bilinçlendirme faaliyetlerinin önleyicilik açısından önemli olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sahada uyuşturucu ticareti yapanlar ve sokak satıcıları ile mücadelenin yanı sıra farkındalık ve gençleri uyuşturucu madde konusunda daha bilinçli hale getirmek için eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı son bulana kadar yapılan faaliyetlere asla ara verilmeyecek. Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı'mız da trafik bilincinin oluşması ve emniyet kemeri kullanma alışkanlığının geliştirilmesi için faaliyet göstermeye devam etmektedir."

