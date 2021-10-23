YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Bisiklet Festivali sürüyor

Konya Bisiklet Festivali sürüyor

23.10.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Bisiklet Festivali sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali devam ediyor.

Kılıçarslan Meydanı'ndaki festivale her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.

Torunlarını festivale getiren Mustafa Yıldırım, etkinlikleri beğendiklerini ve torunlarıyla güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Muhammed Ali Demirhan da festivale ailesiyle güzel bir hafta sonu geçirmek istedikleri için geldiklerini belirterek, "Festival ve etkinlikler çok güzel. Çocuklar için her şey düşünülmüş, bisikletle alakalı her şey var." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehane öğrencilerinden Ahmet Koyuncu ise "Böyle büyük bir festivalde uzun kuyruklar tabi olacak, biz de sıramızı bekleyeceğiz. Kaykay gösterisini izledik, bisiklet gösterisini izledik ve etkinliklere katıldık, eğleniyoruz." dedi.

Fotoğraf sergisi, ahşap bisiklet, ilk sürüş eğitim parkurları, bisiklet muayene ve tamir standı olan Bisiklet Festivali kapsamında çeşitli yarışmalar da düzenleniyor.

Festival, pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadıKan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadı
PARTNERİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız olduİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız oldu
Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası, Konya'da sona erdiGençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası, Konya'da sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
12:39
İkindi
15:41
Akşam
18:10
Yatsı
19:25

Konya Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

Bezirciler Eczanesi
Karatay
Genç Altınekin Eczanesi
Karatay
Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Emel Eczanesi
Selcuklu
Gürel Eczanesi
Selcuklu
Makbule Güneş Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.