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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı değerlendirdi:

19.08.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Konya'da böyle önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesi hepimiz için heyecan ve gurur kaynağı oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'da gerçekleştirilmiş olmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, oyunlara katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

5. İslami Dayanışma Oyunları'na 54 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığına değinen Altay, şunları kaydetti:

"2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti ve 2023 Dünya Spor Başkenti unvanlarını taşıyan Konya'da, böyle önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesi hepimiz için heyecan ve gurur kaynağı oldu. Konya olarak alnımızın akıyla oyunları tamamladık. Hoşgörü şehri Konya'nın misafirperverliğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Kentin spor altyapısına yapılan yatırımlarla, gelecek yıllarda da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasını arzu ediyoruz. Bu oyunlar Konya için bir başlangıç"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos'ta açılışı gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 24 farklı branşta 4 bin 200 sporcu yarıştı. Dün sona eren organizasyonda Türkiye, 145'i altın, 107'si gümüş ve 89'u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoru kırdı. Oyunlar tarihinin en fazla altın ve toplam madalya alan ülkesi olarak tarihe geçen Türkiye'yi, madalya sıralamasında Özbekistan ve İran takip etti.

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