Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binası yapılıncaya kadar geçici olarak kullanılacak hizmet binalarına taşınma süreci başladı. Bazı birimler yeni binalarına geçerken taşınma süreci devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binası yapılıncaya kadar geçici olarak kullanılacak olan hizmet binalarına taşınıyor. Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı Mevlana Kültür Merkezi’ne taşınırken; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Alaaddin Otobüs Durağı yanına taşındı. Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile Yazı İşleri Resmi Evrak Kayıt, Numarataj (Kent Bilgi Sistemi), Açık Kapı, Kariyer Merkezi, İhale ve Encümen Toplantı Salonu Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim Büyükkarakurt, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile UKOME kısa zaman içinde Kılıçarslan Şehir Meydanı’na taşınacak. Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Eski İŞKUR binasına; Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Koyuncu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ise Eski Hava Hastanesine taşınacak. Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü de ilk olarak Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Müşteri Hizmetleri, Vezne ve Abone Servisi’ni Hacıveyiszade Camii’nin karşısında bulunan Mehmet Katırcı İş Merkezi’ne taşıdı.

