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Konya Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

KONYA HABERLERİ  | 20.03.2020 11:26 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle evlerinde olan öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici bir çalışma yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle evlerinde olan öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici bir çalışma yapıyor. Belediyenin YouTube kanalında öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri amacıyla bilim dünyasında merak edilenlerin anlatıldığı 50 bölümlük “Bilim Bakalım” filmleri yayınlanıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) dolayısıyla okulların tatil edilmesiyle bu süreci evde geçiren öğrencilerin eğitimle ve bilimle iç içe olması amacıyla YouTube kanalından “Bilim Bakalım” temalı eğitici videolar yayınlıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, içinde bulunduğumuz günlerin virüsün yayılmaması için çok önemli olduğunu belirterek, resmi kurumların açıklamaları haricinde söylenenleri dikkate almadan, panik yapmadan tedbir alarak bu sürecin atlatılacağını söyledi. Öğrencilerin evde bulundukları dönemde onlar için önemli bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, öğrencilere Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim Merkezi olan Konya Bilim Merkezinde çekilen ve bilimin her dalından bilgiler anlatan kısa filmleri izleyerek hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini tavsiye etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 50 bölümden oluşan “Bilim Bakalım” isimli filmler, her bölümünde farklı bir konuya değinerek izleyenlere Konya Bilim Merkezinde bulunan atölyelerin yanı sıra bilim tarihinde iz bırakan Müslüman bilim insanların hayatları, buluşları ve bilim dünyasında merak edilenleri anlatıyor. 7’den 70’e her kesime hitap eden “Bilim Bakalım” filmlerini izlemek isteyenler Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalını ziyaret ederek filmlere ulaşabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

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Karatay
Büşra Eczanesi
Karatay
Şifa Eczanesi
Karatay
Aysel Eczanesi
Selcuklu
Botanik Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Hasan Baş Eczanesi
Selcuklu
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