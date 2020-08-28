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Konya Büyükşehir trafik ışıklarıyla korona virüse karşı uyarıyor

KONYA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı uyulması gereken kuralların önemini vurgulamak amacıyla Alaaddin Tepesi çevresindeki trafik ışıklarına “Maske”, “Mesafe” ve “Tedbir” yazıları yansıtarak vatandaşlara üç hayati kural konusunda hatırlatmalarda bulunuyor.Konya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamalarla yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Konyalıların uyması gereken kuralları hatırlatıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı uyulması gereken kuralların önemini vurgulamak amacıyla Alaaddin Tepesi çevresindeki trafik ışıklarına “Maske”, “Mesafe” ve “Tedbir” yazıları yansıtarak vatandaşlara üç hayati kural konusunda hatırlatmalarda bulunuyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamalarla yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Konyalıların uyması gereken kuralları hatırlatıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ölümcül korona virüsün Türkiye’de ortaya çıktığı ilk günden beri salgınla mücadeleyi her alanda etkin şekilde sürdürdüklerini hatırlatarak, vatandaşların salgına karşı farkındalığını artırmak amacıyla Alaaddin Tepesi çevresindeki trafik ışıklarına uyarı yazıları yerleştirdiklerini söyledi. Kırmızı ışığa “Maske”, sarı ışığa “Mesafe” yeşil ışığa da “Tedbir” yazıları yansıtılarak virüsle mücadelede trafikteki sürücülere ve yolculara üç hayati kuralın hatırlatmasını yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Hemşehrilerimizden kurallara uyulması konusunda ricada bulunuyorum. Güç birliği yaparsak bu musibetin de üstesinden geleceğimizden şüphem yok. Yeter ki kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.

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