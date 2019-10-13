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Konya'da bıçak ve sopalarla telefon dükkanını bastılar!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 13.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

Konya'da telefon tamircisi olarak faaliyet gösteren bir iş yeri, ellerinde bıçak, demir, sopa ve taş bulunan şahıslar tarafından basıldı. İş yeri sahibini darp eden saldırganların ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefon tamircisi olan Osman B., iş yerinde bulunduğu sırada apartman giriş çıkış sebebi nedeniyle apartman yöneticisi İsmail Y. ile tartıştı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan yönetici bir süre sonra yanında oğlu ve arkadaşlarıyla iş yerine tekrar geldi.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞTILAR

Yönetici ve yanındakiler yanlarında getirdikleri biber gazını iş yeri sahibi Osman M. ve 14 yaşındaki yeğenine sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ardından saldırganlar iş yeri sahibini sopa ve topaç diye tabir edilen demir toplu zincirle darp etmeye başladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baskına gelen şahıslar iş yerinden çıkartıldı. Şahıslar yaklaşık iki dakika sonra tekrar iş yerine girerek iş yerinde bulunan malzemelere demir, taş ve sopalarla zarar vererek dükkandan ayrıldı.

'DAHA ÖNCEDEN YAŞANMIŞ BİR OLAYIMIZ YOKTU'

Olay sonrası olay yerine çağrılan polis ekiplerinin incelemesinin ardından iş yeri sahibi Osman B., polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

İş yeri sahibinin kardeşi Sami B., "Daha önceden bu şahıslarla yaşanmış bir olayımız yoktu. Yalnız kardeşim sabah saatlerinde bu şahıslarla sözlü olarak tartışmış. İsmini bilmediğimiz şahıslar iş yerimize gelerek kısa sürede camları, tezgahları camları kırmışlar. İçerideki elemanlarımı yaralamışlar, kasten bilerek isteyerek" dedi.

İş yerine saldırıda bulunan şahıslarla daha önceden bir sıkıntılarının olmadığını belirten Sami B., "Biz daha sonra güvenlik kamerası görüntülerine baktığımızda piyasada illegal yerlerde satılan topaç dediğimiz malzeme ile camı kırmışlar kapılara zarar vermişler. Bir de içeriye biber gazıyla girmişler. O sırada içeride kardeşime ve 14 yaşındaki yeğenime biber gazı sıkmışlar. Biz şikayetçi olduk. Ben bu olayın çete olarak değerlendirilmesini istiyorum savcımızdan. Birkaç kişinin araçta beklediği iki üç kişinin buraya geldiği ve yıkıp yaktığı anların kamera görüntüleri var." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
konya telefon dükkanı baskın

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