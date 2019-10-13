Konya'da bıçak ve sopalarla telefon dükkanını bastılar!

Olay, merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefon tamircisi olan Osman B., iş yerinde bulunduğu sırada apartman giriş çıkış sebebi nedeniyle apartman yöneticisi İsmail Y. ile tartıştı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan yönetici bir süre sonra yanında oğlu ve arkadaşlarıyla iş yerine tekrar geldi.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞTILAR



Yönetici ve yanındakiler yanlarında getirdikleri biber gazını iş yeri sahibi Osman M. ve 14 yaşındaki yeğenine sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ardından saldırganlar iş yeri sahibini sopa ve topaç diye tabir edilen demir toplu zincirle darp etmeye başladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baskına gelen şahıslar iş yerinden çıkartıldı. Şahıslar yaklaşık iki dakika sonra tekrar iş yerine girerek iş yerinde bulunan malzemelere demir, taş ve sopalarla zarar vererek dükkandan ayrıldı.

'DAHA ÖNCEDEN YAŞANMIŞ BİR OLAYIMIZ YOKTU'



Olay sonrası olay yerine çağrılan polis ekiplerinin incelemesinin ardından iş yeri sahibi Osman B., polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu.