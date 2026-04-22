Konya'da inanılmaz olay: Ederson'un penaltı notlarını çaldı! Yapılan paylaşım gündem oldu

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede, Fenerbahçe kalecisi Ederson’a ait olduğu görülen su şişesi üzerindeki penaltı notları dikkat çekti. Şişeye yapıştırılan kağıtta, rakip oyunculara dair şut yönleri ve vuruş tercihleri detaylı şekilde işaretlenmişti.

TOP TOPLAYICI ÇOCUK ALDI

Maç esnasında sahada görev yapan top toplayıcı çocuk, kenarda bulunan su şişesinin üzerindeki notları fark ederek şişeyi aldı. Şişenin üzerindeki renkli analiz ve “penaltı planı” notları kısa sürede dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

GOL PENALTIDAN GELDİ

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası Play-Off maçında normal süre golsüz eşitlikle tamamlandı. Uzatmalara giden karşılaşmada Jevtovic'in penaltıdan kaydettiği golle Konya ekibi 1-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

O İSMİN KARŞISI BOŞTU

Penaltı notlarına bakıldığında penaltıyı kullanan Jevtovic'in karşısında herhangi bir notun olmaması da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın görüntüleri kısa sürede yayılırken, su şişesi üzerindeki notlar ve Konya tribünlerinden yansıyan atmosfer büyük ilgi gördü. Paylaşılan karelerde yer alan “Ederson bey burası KONYA buradan çıkış yok!” ifadesi ise gündem oldu.