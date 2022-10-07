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Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili idrak edildi

07.10.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili idrak edildi

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Konya'daki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Cemaat, İbrahim Hakkı Konyalı, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Mevlit Kandili idrak edildi.

Kentlerdeki camilerin önünde cemaate ikramlarda bulunuldu.

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Namaz Konya mevlit kandili

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Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

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