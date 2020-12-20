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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sessizlik hakim

KONYA HABERLERİ  | 20.12.2020 10:31 | Son Güncelleme

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sessizlik hakim

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Konya'da sabahın erken saatlerinde fırınlar açılırken belediye ekipleri de çalışmalarına devam etti.

Mevlana Meydanı, Zafer, Alaaddin Caddesi gibi kentin işlek bölgelerinde insan ve araç hareketliliği çok düşük seviyede.

Polis ekipleri, belli noktalarda uygulama yapıyor.

- Karaman

Karaman'da da kentin işlek noktalarından Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye görevi yaptı.

Kentte kısıtlamadan muaf tutulan ekmek fırınları gibi iş yerlerinde çalışanlar mesailerine devam etti.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da kent meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda sakinlik sürüyor.

Vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yapıyor.

Kent genelinde polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

- Aksaray

Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda denetimler yaptı.

Vatandaşlara ihtiyaçlarını alabilmeleri için yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmelerine izin veriliyor.

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