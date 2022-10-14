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Konya Kitap Günleri ziyaretçilere kapılarını açtı

14.10.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Kitap Günleri ziyaretçilere kapılarını açtı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, Kitap Günleri'ne katılımın her geçen sene daha da arttığını belirtti.

Geçen yıl 800 bin kitapseverin etkinliği ziyaret ettiğini aktaran Altay, bu yıl daha yoğun bir katılım beklediklerini vurguladı.

Altay, Konya Kitap Günleri'nin Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olma özelliği taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünü ve yarını birbirine bağlayan bir köprünün ayakları gibi gördüğümüz etkinliklerimizden birini daha Türkiye'nin önemli kültür etkinlikleri arasına dahil etmenin gururunu yaşıyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi kitapseverler yine ülkemizin en saygın yazarlarıyla bir araya gelecek. Beğendikleri yazarların imza günlerini, konferanslarını ve söyleşilerini takip etme imkanı bulacak. Katılımcılara ayrıca tiyatrolar, şiir dinletileri ve birbirinden renkli atölye çalışmalarından oluşan dolu dolu bir etkinlik hazırladık. Başta Konya'mızdan olmak üzere bölge illerden ve Türkiye'nin dört bir yanından tüm kitapseverlerimizi 10 gün boyunca sürecek kültür şölenine davet ediyorum."

Resmi açılışı 16 Ekim'de yapılacak Konya Kitap Günleri, 23 Ekim'de sona erecek.

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