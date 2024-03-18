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Konya Makine Teknolojileri Fuarları 8-11 Mayıs'ta düzenlenecek

AA AA
18.03.2024 11:00
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Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından bu yıl 17. kez düzenlenecek Konya Makine Teknolojileri Fuarları 8-11 Mayıs'ta Konya Ticaret Odası-Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya Makine Teknolojileri Fuarları, şehrin makine sektöründeki önemli konumunu destekliyor ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek inovasyon, ticaret ve işbirliği imkanı sunuyor.

Fuarların, bu yılki geniş katılımcı profili ve uluslararası alandaki etkili tanıtım çalışmaları sayesinde Konya'nın makine üretimindeki gücünü ve küresel arenadaki etkisini daha da artırması bekleniyor.

"Konya Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri", "Malzemeler ve El Aletleri Fuarı (KONMAK)"; "Konya Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi ve Otomasyon Fuarı (KONELEX)"; "Konya İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı (İSKON)" ile "Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı (KONYA SAC)" olmak üzere 4 farklı fuar eş zamanlı olarak tek çatı altında düzenlenecek.

Dört gün sürecek fuarlarda metal işleme makineleri, kaynak, delme, kesme teknolojileri, el aletleri, sac, lazer, boru, profil işleme teknolojileri ve yan sanayileri, elektrik, elektronik, elektromekanik, enerji üretimi, otomasyon, istifleme, depolama, taşıma, vinç ve lojistik sektörlerinin liderleri bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri sergileyecek.

Geniş katılımcı profiliyle sektör liderlerini ağırlayacak fuarlarda aynı zamanda Tüyap'ın Rusya, Makedonya, Gürcistan ve İran ofislerinin aracılığıyla alım heyeti organizasyonu yapılacak. Ayrıca yurt dışında yapılan etkili tanıtım çalışmaları sayesinde fuarlara İngiltere, İtalya, Almanya, Cezayir, Ürdün, Fas, Mısır ve Avusturya başta olmak üzere toplam 33 ülkeden ziyaretçi bekleniyor.

Türkiye'nin makine üretimindeki gücünü temsil eden önemli bir cazibe merkezi konumunda yer alan Konya, makine ihracatında yüzde 25,5'lik bir payla öne çıkarak, sektörde önemli bir rol oynuyor. Bu altyapısıyla Konya'nın makine sektöründeki konumu, sadece ülke içinde değil aynı zamanda uluslararası alanda da dikkati çekiyor.

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