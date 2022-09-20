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Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

20.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

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