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Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

10.05.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 1 muvazzaf, 2 emekli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 2'si yakalandı.

Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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fetö Gözaltı Konya

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