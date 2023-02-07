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Konya Şeker'den, deprem bölgesine destek

07.02.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Şeker, yardım tırlarını deprem bölgelerine gönderdi.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelini sarsan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Konya Şeker'den de yardım tırları yola çıktı.

AFAD ve devletin yetkili birimleri ile koordineli şekilde ilk parti olarak yola çıkan yardım konvoyunda bulunan Torku markalı, süt ve süt ürünleri, atıştırmalık ile genel anlamda kuru gıdayı kapsayan ürünler hızlı bir şekilde deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Olayın ilk yaşandığı andan itibaren başta AFAD olmak üzere, devletimizin ilgili kuruluşları ile hep koordinasyon içinde olduk. Bu çerçevede bizden istenilen her konuda milletimizin yanında olduğumuzu belirttik. Yaşanan acı hepimizin acısıdır. Millet olmak, kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı olmak, acıları da kederleri de el ele vererek birlikte göğüsleme yükümlülüğünü bize yüklüyor. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bir çiftçi kuruluşu olan Konya Şekerimiz bu süreçte de üzerine düşen ne ise yapıyor ve yapmaya da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acılarının bizim acımız olduğunu ifade ediyor, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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deprem Konya Şeker

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