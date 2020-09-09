Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki:

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'i kınadı.

Platforma üye 185 kuruluş adına yapılan yazılı açıklamada, Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında imam hatip liseleri mezunlarına yönelik, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Bu ifadelerinden dolayı Mütercimler'e hak ettiği cezanın gerektiği şekilde verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mütercimler, yüzyıllık bir eğitim kurumunu ve onun milyonlarca müntesibini alçakça bir iftirayla aşağılamaya çalıştı. Her şeyden önce 'Kem söz sahibine aittir' diyor ve sözün sahibi şahsı, bu fütursuzluğundan dolayı şiddetle kınıyoruz. İmam hatip liseleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim-öğretim faaliyetini yapan tüm kurumlar gibi kanuni dayanağı olan, formel ve yasal okullardır. Ne Erol Mütercimler denilen şahsın ne de bir başkasının, 'kim olduğu bile belli olmayan, ne idüğü belirsiz tipler'in cürümleri üzerinden bu okulları ve dini eğitimi karalamaya hakkı da haddi de yoktur. Ellerine imkan geçtiğinde bu ülkenin Müslüman halkına ve dindar gençliğine hangi zulümleri yapacakları ve hangi iftiralarla, hangi tezgahları kuracakları bu sözlerle açığa çıkan bu tiplerin cezasını vermek hukukun görevidir. Fakat bu faşist kafaların açtığı hasarı onarmak da oldukça zor ve zaman alıcıdır."