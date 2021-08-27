Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,682, en yüksek 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar3,1023,201
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6823
Ekmeklik beyaz sert buğday2,853,011
Ekmeklik diğer buğday2,6262,745
Düşük vasıflı buğdaylar2,6232,868
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,4782,593
Mısır2,5472,612
Fasulye7,8018,388
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