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Konya Ticaret Borsası

27.08.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,682-3 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,682, en yüksek 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar3,1023,201
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6823
Ekmeklik beyaz sert buğday2,853,011
Ekmeklik diğer buğday2,6262,745
Düşük vasıflı buğdaylar2,6232,868
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4782,593
Mısır2,5472,612
Fasulye7,8018,388

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İkindi
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Akşam
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Konya Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Yakut Eczanesi
Karatay
Yakut Eczanesi
Karatay
Buket Eczanesi
Selcuklu
Buket Eczanesi
Selcuklu
Ferah Eczanesi
Selcuklu
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