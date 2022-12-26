YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 569 bin 388 ziyaretçiyi ağırladı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 569 bin 388 ziyaretçiyi ağırladı

26.12.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuklu Belediyesi tarafından kente kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, yıl içinde 569 bin 388 ziyaretçinin gezdiği bildirildi.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi, 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip.

Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranında tutulan bahçede, 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü bulunuyor.

Hz. Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri sırasında yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan Kelek Bahçesi'ni, bu ay 47 bin 300 kişi gezdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin yerli ve yabancı turistlerin, önemli ziyaret tercihlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Bahçeyi ocak ayından bu yana 569 bin 388 kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Şehrimizin ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası etkinlikler de yine Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin dünya arenasında da bilinirliliğini arttırdı. Belediye olarak katıldığımız fuarlarda da Bahçemizi tanıtmaya devam ediyoruz. İlimizin, Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen mekanlarından olan bahçemiz, sembol mekanlardan birisi olarak şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyor."

Kelebek Bahçesi'nin, daha iyi hizmet verebilmesi için Selçuklu Belediyesi tarafından geçici olarak bakıma alındığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 52 metreyi aştıYusufeli Barajı'nda su seviyesi 52 metreyi aştı
Binlercesi havadan görüntülendi, görenleri şaşırtan manzaraBinlercesi havadan görüntülendi, görenleri şaşırtan manzara
Anahtar Kelimeler:
Konya kelebek

Konya Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
12:55
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:06
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.