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Konya Valiliğinden karla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklama:

10.02.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Olumsuz hava şartları nedeniyle Konya Havaalanı'nda dün 6 uçuş iptal edildi, toplam 266 vatandaş ve 132 araç kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildi, 150 vatandaş yurt ve otellere yerleştirilerek barınma ihtiyaçları karşılandı"

Konya Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle 266 vatandaş ve 132 aracın kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildiğini, 150 kişinin yurt ve otellere yerleştirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik koordinasyonunda oluşturulan sekretarya altında hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı oluşturulan çalışma gruplarının 7/24 esasına göre çalıştığı aktarıldı.

Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"13 farklı çalışma grubunda toplam 6 bin 140 personel ve 1922 araçla çalışmalar yürütüldü. Olumsuz hava şartları nedeniyle Konya Havaalanı'nda dün 6 uçuş iptal edildi, toplam 266 vatandaş ve 132 araç kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildi, 150 vatandaş yurt ve otellere yerleştirilerek barınma ihtiyaçları karşılandı. Valiliğe bağlı olarak çalışan ekipler, Sızma beldesinde yaşayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye gidemeyen 1 vatandaşa da paletli ambulansla ulaşarak müdahale etti, 8 bin 540 vatandaşın da beslenme ihtiyacı karşılandı."

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