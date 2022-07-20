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Konya Valiliğinden Yusuf İsmail Candan'ın tedavi sürecine ilişkin açıklama:

20.07.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yavrumuzun ileri tedavisi için gerekli tüm hususlar aile ile birlikte titizlikle takip edilmektedir. İhtiyaç duyulan her konuda devletimiz, yavrumuzun ve ailesinin yanındadır"

Konya Valiliği, kentte iki çocuk arasında yaşanan olayda yaralanan Yusuf İsmail Candan'ın tedavi sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve merkez Meram ilçesinde 5 Haziran'da çocuklar arasında meydana gelen olayda Candan'ın yaralandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklar arasında meydana gelen müessif olayda yaralanan yavrumuz Yusuf İsmail Candan'a Allah'tan şifa diliyoruz. Şehir Hastanesi'nde ilk günden beri tedavisi devam eden yavrumuzun ileri tedavisi için gerekli tüm hususlar aile ile birlikte titizlikle takip edilmektedir. Yavrumuzun hukuki ve sosyal hakları, ilgili birimlerimizce korunmakta ve takip edilmektedir. İhtiyaç duyulan her konuda devletimiz, yavrumuzun ve ailesinin yanındadır."

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