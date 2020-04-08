Konya Valisi Toprak'tan semt pazarında koronavirüs denetimi

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında semt pazarlarını ziyaret etti, alışveriş yapan vatandaşları ve pazar esnafını tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Alınan tedbirleri yerinde denetlemek üzere pazarları gezen Toprak, denetimlerinde, şehirdeki sosyal hareketliliğin azaltılması ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmamasına dikkati çekti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Toprak, ürünleri vatandaşın seçmemesi, bizzat esnaf tarafından verilmesi ve maske takılması yönünde uyarılarda bulundu.

Bir pazar esnafına tezgahtaki meyve ve sebzeleri göstererek yönelttiği, "Bunlar seçmece mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını alan Toprak, tedbirlerin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toprak, esnaftan, alışveriş esnasında uygulanması gereken tedbirlerin uygun bir dille vatandaşa anlatılmasını istedi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla yapılan trafik denetimlerine de katılan Toprak, Konya'da, araç yoğunluğunun yüksek olduğu Ankara Caddesi üzerinde sürücülere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, araç içinde sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.