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Konya Valisi Toprak'tan semt pazarında koronavirüs denetimi

KONYA HABERLERİ  | 08.04.2020 12:34 | Son Güncelleme

Pazarcı esnafına tezgahtakileri göstererek yönelttiği "Bunlar seçmece mi?" sorusuna, "Hayır" yanıtını alan Toprak, tedbirlere uyulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında semt pazarlarını ziyaret etti, alışveriş yapan vatandaşları ve pazar esnafını tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Alınan tedbirleri yerinde denetlemek üzere pazarları gezen Toprak, denetimlerinde, şehirdeki sosyal hareketliliğin azaltılması ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmamasına dikkati çekti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Toprak, ürünleri vatandaşın seçmemesi, bizzat esnaf tarafından verilmesi ve maske takılması yönünde uyarılarda bulundu.

Bir pazar esnafına tezgahtaki meyve ve sebzeleri göstererek yönelttiği, "Bunlar seçmece mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını alan Toprak, tedbirlerin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toprak, esnaftan, alışveriş esnasında uygulanması gereken tedbirlerin uygun bir dille vatandaşa anlatılmasını istedi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla yapılan trafik denetimlerine de katılan Toprak, Konya'da, araç yoğunluğunun yüksek olduğu Ankara Caddesi üzerinde sürücülere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, araç içinde sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Maskesi olmayan sürücülere maske dağıtılması için trafik ekiplerine talimat veren Vali Toprak, maskesi olmayan bir sürücüye, makam aracından getirttiği maskeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde sürekli uyardıklarını dile getiren Toprak, "Tamamen halkımızın sağlığı için bu önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın bir araya gelip virüsün bulaşmaması için aldığımız kararlar ve uygulamalarla mümkün olduğunca hareketliliği azaltacağız." diye konuştu.

Toprak, denetimler esnasında koruyucu maske takarak, sosyal mesafeyi korumaya da özen gösterdi.

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