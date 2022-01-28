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Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan hatırlatma dozu çağrısı

28.01.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan hatırlatma dozu çağrısı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentte vaka sayılarında dikkat çeken bir artış yaşandığını belirterek, hastalığın ağır geçmemesi için aşının önemli olduğunu söyledi.

Vali Özkan, Konya İl Sağlık Müdürlüğünde, Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve sağlık hizmetleri idarecileriyle bir araya geldi.

Burada salgın sürecinde yürütülen çalışmalar ve güncel durum hakkında bilgi alan Özkan, artan vaka sayıları, hastane doluluk oranları, aşılama çalışmaları ve acil servis başvuru sayıları ile ilgili sunumları takip ederek, istişarelerde bulundu.

Özkan, ülkede olduğu gibi Konya'da da son günlerde vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çekerek, hastalığın ağır geçmemesi için aşının önemine dikkati çekti.

Kovid-19 aşısını tamamlamamış olan vatandaşlardan en kısa sürede aşılarını yaptırmalarını isteyen Vali Özkan, sağlık sistemi üzerine düşen yükün taşınabilecek bir seviyede tutulabilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Vali Özkan, kentte Kovid-19'a yakalanarak hastanede tedavi altına alınan hastaların yüzde 75'inin 60 yaş üzeri ve aşısını tamamlamamış olan kişiler olduğuna dikkati çekti.

Kış şartlarında koronavirüs riskinin yükseldiğinin altını çizen Özkan, kurallara uyulmasının önemini vurgulayarak, başarılı ve fedakar çalışmalar yürüten sağlık personeline teşekkür etti.

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