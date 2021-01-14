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Konya ve Aksaray'da sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Konya ve Aksaray'da sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Konya ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor.

Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç ve sağlık yöneticileri Konya Şehir Hastanesi'nde ilk doz aşıyı oldu.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'da yaklaşık 25 bin sağlık çalışanının aşılanacağını bildirdi.

Aşılama sistemine ilişkin bilgiler veren Koç, "Bu sistem gayet şeffaf bir sistem. Herkesin TC kimlik numarasına göre tanımlanmış, yetkilendirilmiş hekim ve sağlık çalışanı tarafından aşının barkotu da okutularak yapılan, kişiye özel bir işlem. Bugüne kadar çok büyük bir mücadele verdik ve çok yorulduk. Bu işin en son noktası aşı işlemi. Salgın hastalıklardaki en büyük silahımız aşı. " dedi.

Koç, Konya genelinde kamu, üniversite ve özel olmak üzere 33 hastanede ve 216 aile sağlığı merkezinde aşılamaları yaptıklarını aktararak, ilk etapta doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli, laboratuvar çalışanları, sağlık hizmetlerinin verildiği ortamlarda çalışan temizlik personeli, özel diş hekimleri, eczacılar gibi sağlık çalışanlarının randevu alarak aşılanacaklarını söyledi.

İl Müdürü Koç, aşı odalarının saat 09.00-17.00 ve 17.00-00.00 olmak üzere iki vardiyada hizmet vereceğini ifade etti.

Konya'da da vaka sayılarında önemli bir düşüş olduğunu dile getiren Koç, "Pandeminin pik yaptığı dönemlere göre gerek yoğun bakımlarımız gerek hasta yataklarımız ve polikliniklerimizde yoğunluk önceki aya göre daha azalmış durumda. Yoğun bakımda, hasta yatağında ve poliklinikte izdihama neden olmayacak şekilde bir organizasyonla pandemi süreci düzenli bir şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.

Konya'da sağlık çalışanları, güncellenen MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturacakları randevuyla, aile sağlığı merkezlerine ek olarak Konya merkez ve ilçelerde oluşturulan 230 aşı uygulama odalarında aşı yaptırabilecek.

- Aksaray

CoronaVac aşısı, Aksaray'da da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünde ilk olarak Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Zahit Kaya ile sağlık personeline aşı yapıldı.

Aşı yaptırdıktan sonra yaptığı açıklamada, tüm hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde aşılama programının başladığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Süreci sorunsuz bir şekilde devam ettiriyoruz. Aksaray'da 200 farklı noktada kurulan aşı birimlerinde eş zamanlı olarak aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık çalışanlarının ardından risk gruplarına göre aşılama çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda halkımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Aşımızı da biraz önce olduk. Herhangi bir acısı yok. Çocukluk döneminden bu yana rutin olduğumuz aşıların bir parçası gibi düşünülebilir. İnşallah bu aşılanma süreciyle birlikte bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz. Aksaray aşı konusunda hazır. Aşı lojistiği ve uygulaması konusunda sıkıntımız yok."

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