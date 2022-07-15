Konya ve çevre illerde 15 Temmuz etkinlikleri törenlerle başladı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki şehitliklerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma törenleri yapıldı.

Konya Valiliğince düzenlenen program, protokol üyelerinin Konya Şehitliği'ni ziyaretiyle başladı.

Şehit mezarlarına karanfil bırakıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Şehitlik ziyaretine, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Etkinlikler, Sultan Selim Camisi'nde yapılan Mevlid-i Şerif Programı ile devam etti.

- Afyonkarahisar

Asri Mezarlık içerisindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duasının ardından Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ile il protokolü, kabirlere karanfil bıraktı.

Şehit aileleri de mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vali Yiğitbaşı, mezarlara karanfil bıraktı, şehit aileleriyle sohbet etti.

Ardından Vali Yiğitbaşı ve protokoldekiler, Kent Meydanı'nda Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü'nün "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konulu Fotoğraf Sergisi" ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kitap sergisinin açılışını yaptı.

Sergiyi gezen Vali Yiğitbaşı, sonrasında gazetecilere, milli iradeye karşı gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimiyle kendi insanına silah doğrultmanın korkunçluğunu hatırladıklarını söyledi.

Vali Yiğitbaşı, 15 Temmuz akşamında İstanbul'da olduğunu belirterek, "Eşim ve oğlumla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına yürümüştük. Üzerimizden alçak irtifayla jetlerin uçtuğunu, buradaki fotoğraflarda tekrar hatırlamış olduk. O sesler tekrar kulağımın içerisine geldi. Rabbim, bir daha o günleri yaşatmasın ama var gücümüzle de devletimizi ve milletimizin bütünlüğünü savunmaya, korumaya devam edeceğiz." dedi.

- Aksaray

Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı programda Aydoğdu ve Dinçer, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilmesinin ardından program sona erdi.

- Karaman

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve il protokol üyeleri, ilk olarak Karaman Şehit Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Kazımkarabekir ilçesindeki 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesine ziyarette bulundu.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Ardından şehidin kabri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Şeref defterini imzalayan Vali Akkoyun, yaptığı konuşmada, "Bizler de şehitlerimizin aziz hatırasına layık olma gayreti içerisinde, şanlı bayrağımızın dalgalanması ve devletimizin payidar olması için var gücümüzle çalışacağız. Tarih boyunca vatanımızı ve milletimizi muhafaza uğruna kahramanca şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

